حقوق الإنسان النيابية تدعو الطلبة إلى الالتزام بالدوام

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، الطلبة في المدارس الى الالتزام بالدوام، مشيرة الى أن “التربية والتعليم حق من حقوق الانسان وعلينا الاهتمام بمدارسنا”.

وذكرت اللجنة في بيان ، أن “اللجنة تتابع بقلق انقطاع بعض المدارس عن الدوام الرسمي على اعتبار ان التربية والتعليم حق من حقوق الانسان”.

وأعلنت اللجنة “وقوفها بجانب كل من يطالب بتحسين ورفع مستوى التعليم في العراق”، مبينةً، أن “انقطاع طلبتنا عن الدوام في بعض الأحيان، قد تؤثر على مستقبلهم التعليمي والتربوي، فهم مستقبل العراق المنشود وبهم يبنى الوطن

“.

ولفتت الى أنه “يقع على عاتق الحكومة ووزارة التربية زيادة الاهتمام بواقع التربية والتعليم سواء عن طريق بناء المدارس او توفير المستلزمات المدرسية لطلبتنا”.

وتابعت، أن “اللجنة تطالب طلبتنا الاعزاء بالاهتمام بمقاعدهم الدراسية وضرورة المواظبة على الدوام باعتبارهم بناة المستقبل، فالعراق ينتظر منكم المزيد من العلم والتربية والتعليم، عليكم بمدارسكم وتعليمكم” .