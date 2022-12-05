حقوق الإنسان النيابية ترفض قانون تكميم الأفواه

حقوق الإنسان النيابية ترفض قانون تكميم الأفواه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلقت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاثنين، حملة اطمئنان بعنوان لا لتكميم الافواه.وذكرت اللجنة في بيان، “أننا اليوم كلجنة لن نرضئ بتشريع قانون لايتناسب مع مبادئ الدستور وان المواد العقابية الموجوده في مشروع القانون سوف يتم اجراء التعديلات عليها والعمل علئ اخطار رئيس الوحدة الادارية قبل التظاهر دون اخذ اذن مسبق منه”.واضافت، “أننا دولة تدعم الديمقراطية وفق القانون الذي يكفل حق المواطن بالتعبير عن الرأي”.

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