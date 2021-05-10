حقوق الإنسان تحذر من مسلسل الاغتيالات التي تطال كل من قال #نعم للعراق

حقوق الإنسان تحذر من مسلسل الاغتيالات التي تطال كل من قال #نعم للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (10 أيار 2021)، أن 89 محاولة اغتيال استهدفت ثلاث فئات من المتظاهرين، منذ انطلاق التظاهرات الي شهدها العراق عام 2019.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان : “نحذر من الانحدار في منزلق خطير للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة”.  وأضاف، ان “محاولة اغتيال الاعلامي احمد حسن في محافظة الديوانية هي محاولة وحشية تستهدف اسكات الكلمة الحرة وتكميم الافواه واشاعة الفوضى وخلط الاوراق واخذ البلاد للمجهول”.وأوضح الغراوي ان “89 حالة ومحاولة اغتيال حصلت منذ انطلاق التظاهرات في عموم محافظات العراق استهدفت ناشطين واعلامين ومدونين”.وادان الغراوي هذه “الجريمة النكراء مطالبا الحكومة والقوات الامنية باخذ دورها بحماية الناشطين والاعلاميين والكشف عن الجهات التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمهم للعدالة”.وأكمل قائلاً: “اننا نحذر من منزلق خطير للبلد يهدد الكل اذا استمر مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تريدها قوى الشر للعراق”.هذا وأفاد مصدر امني رفيع المستوى اليوم،ان عمليات الاغتيال نفذت من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والكاظمي على معرفة تامة بالجهة المنفذة.

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