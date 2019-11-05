حقوق الإنسان تدعو إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات

حقوق الإنسان تدعو إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2019)، الى حقن الدماء والحفاظ على سلمية التظاهرات.وقالت المفوضية في بيان لها: “في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان على كفالة حرية الراي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي وتوحيد المطالب المشروعة بما يعزز حقوق الانسان، فإنها تدعو كافة الأطراف الى حقن الدماء والبدء بحوار وطني برعاية الامم المتحدة”.ودعت المفوضية المتظاهرين الى “إدامة زخم التظاهرات في أماكن لا تؤثر على سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يعزز تقديم الخدمات للمواطنين وكفالة حقوقهم التي كانت أحد مطالب المتظاهرين الأساسية ومراقبة مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب والتعاون البناء بين القوات الامنية والمتظاهرين لحماية الممتلكات العامة والخاصة”.

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