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مغذي..الرئاسات الثلاث للشعب:مستمرون بمحاربة الفساد ولكننا غير قادرون على ضبط الميليشيات
عمار للمتظاهرين:صوتكم وصل عودوا إلى منازلكم !!
حقوق الإنسان تدعو الجهات الرسمية بعدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين
نائب:القوى السياسية منقسمة بين بقاء وإقالة عبد المهدي
القانونية النيابية:تعديل قانون الانتخابات سيشمل فقط تخفيض سن المشاركة !!
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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