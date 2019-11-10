حقوق الإنسان تدعو الجهات الرسمية بعدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

حقوق الإنسان تدعو الجهات الرسمية بعدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، الجهات الرسمية والكتل السياسية للتعاون مع مفوضية حقوق الانسان وتزويدها بالبيانات الصحيحة عن التظاهرات.وطالب رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان ، “الكتل السياسية بعدم ممارسة الضغط على مفوضية حقوق الإنسان؛ وعلى الحكومة والقوات الأمنية ووزارة الصحة تزويد المفوضية بالبيانات الصحيحة سواء للمتظاهرين أو للقوات الأمنية”.وأضافت اللجنة، أن “الحكومة لازالت تفتقر الى إدارة الازمه بشأن التظاهرات”، مبديةً “قلقها البالغ من القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين واصابات بالصچم وتفجير عبوات صوتيه قرب ساحات التظاهر”.وفي الصدد، فان اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية مع مفوضيه حقوق الانسان، بين أن “هناك عدم تعاون للوزارات المعنية مع الجهات ذات العلاقة كمفوضية ولجنة حقوق الانسان في عدم تزويدهم بالبيانات الصحيحة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *