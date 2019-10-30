حقوق الإنسان تدعو المتظاهرين والقوات الأمنية إلى عدم الاحتكاك

حقوق الإنسان تدعو المتظاهرين والقوات الأمنية إلى عدم الاحتكاك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الأربعاء، المتظاهرين في بغداد وعموم المحافظات العراقية والقوات الأمنية الى عدم الاحتكاك.وذكر رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي، ان “لجنة حقوق الانسان النيابية مع مفوضية حقوق الانسان زارت غرفة عمليات قيادة عمليات بغداد، واطلعت على الصور الحية عن ساحة التظاهرات ومحاولات المتظاهرين عبور جسر الجمهورية”.وتابع ان “اللجنة اوصت قيادة العمليات والمتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك “.

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