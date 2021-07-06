حقوق الإنسان تطالب الأمن الوطني بالسماح لفرقها تفقد سجون الجهاز

حقوق الإنسان تطالب الأمن الوطني بالسماح لفرقها تفقد سجون الجهاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الأمن الوطني السماح لفرق رصد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بزيارة مواقف الاحتجاز التابعة لمديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك.وقال في بيان ، أن “مديرية الأمن الوطني في كركوك منعت فرق المفوضية من زيارة المواقف الخاصة بها لمتابعة أوضاع الموقوفين والاطلاع على الإجراءات القانونية المتبعة مع السجناء وبعد ورود عدد من الشكاوى إلى مكتب المفوضية في كركوك من ذوي الموقوفين”.وبين أن “من حق فرقنا الرصدية ووفق التشريعات والقوانين المحلية والدولية زيارة ومتابعة أوضاع الموقوفين في مراكز الاحتجاز والاطلاع على الآليات والإجراءات القانونية والمعاملة الإنسانية التي يتم اتباعها من قبل منتسبي المديرية تجاه السجناء”.

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