حقوق الإنسان تطالب الحكومة بحرية تنقل المواطنين بين المناطق والمحافظات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي اكرم البياتي، اليوم السبت، بتسهيل حركة تنقل المواطنين بين منطقة واخرى وعدم تقيدهها بحجج ومسميات مختلفة، داعيا الى اعادة فتح المناطق المغلقة وتسهيل الحركة سواء على الجسور او بين المناطق.وقال البياتي في بيان ، ان “الكثير من الشوارع ومساحات شاسعة من مناطق بغداد تم قطعها تحت مسمى المنطقة الخضراء التي تشغل مساحات كبيرة من اراضي ومناطق العاصمة على اعتبار انها تضم مقار حكومية رسمية ومحل للاقامة كبار مسؤولي الدولة وسفارات بعض الدول”.واضاف ان “هناك قطع في بعض الجسور فضلا عن عدم السماح للمواطنين بالدخول بسياراتهم الى بعض المناطق الا بوجود بطاقة سكن او موافقات امنية معينة بحجة الدواعي الامنية وهو ما يؤثر سلبا على حركة المواطنين سواء من سكنة تلك المناطق او الداخلين اليها من منطقة اخر” .واشار البياتي الى ان “ذلك يمثل انتهاكا صريحا لحق المواطن في التنقل وتضييق على حريته الشخصية، كما انه يعتبر تجاوز على الدستور الذي نصت المادة 44 في الفقرة الاولى على (ان للعراقي الحرية في التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجة ) والفقرة الثانية التي اشارت الى انه (لايجوز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من العودة الى الوطن) “.وتابع “كما انه يعتبر انتهاك للمواثيق الدولية وخاصة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة بما فيها حرية التنقل والتي منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث نص على انه ( لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة) وان (لكل فرد الحق في مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة الى بلده)، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الشان”.