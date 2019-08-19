حقوق الإنسان تكشف عن خرق دستوري في فتح طرق المنطقة الخضراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاثنين (19 اب 2019)، وجود خرق دستوري بشأن طرق المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال البياتي في بيان ، إن “الكثير من الشوارع داخل المنطقة الخضراء ممنوعة حتى على من لديه باجات المنطقة الخضراء ولا يستطيع ان يدخلها احد الا بتخويل خاص”، مبينا أن “قسماً منها بسبب وجود بيوت مسؤولين فقط وهو اجراء غير قانوني خاصة ان فيها دوائر ومؤسسات عامة”.

واضاف أنه “بالإمكان الاعتماد على التقنيات واجهزة كشف المتفجرات الحديثة والتدقيق الأمني بدل قطع الشوارع ومنع المواطنين والموظفين والمراجعين من الوصول الى الدوائر بسهولة”، لافتا إلى أنه “اذا كانت الحكومة تعتبر فتح المنطقة الخضراء إنجازا، فعليها اتمام هذا الاتجار بالكامل وليس بشكل جزئي”.

وتابع، أن “هذه الاجراءات تخالف المادة 44/ أولا من الدستور العراقي الذي ينص ( للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه)”.

وأغلقت القوات الأمريكية، المنطقة الخضراء عقب غزوها العراق عام 2003، لتكون مقرا لها، وتضم حاليا معظم مؤسسات الحكومة العراقية إلى جانب عدة سفارات أكبرها السفارة الأمريكية.