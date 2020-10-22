حقوق الإنسان تنتقد “صمت” البرلمان الاتحادي على استمرار الانتهاكات في الإقليم

حقوق الإنسان تنتقد “صمت” البرلمان الاتحادي على استمرار الانتهاكات في الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، الخميس، صمت البرلمان العراقي ومنظمات المجتمع المدني على استمرار الانتهاكات التي تمارسها السلطات في إقليم كردستان ضد المواطنين.وقالت رجب في تصريح  صحفي، إنه “نلاحظ صدور بيانات من أعضاء البرلمان والمنظمات الإنسانية والناشطين يدينون الانتهاكات التي تمارس ضد المتظاهرين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب”.وأضافت أنه “لم نر على الآن أي إدانة لما يجري من انتهاكات تطال الصحفيين والناشطين والمواطنين بصورة في الإقليم”.وأشارت إلى أن “هنالك تعامل بازداوجية مع الموضوعين، ويجب التصدي بمواقف قوية لما تقوم به أحزاب السلطة في الإقليم من إجراءات قمعية من الاغتيالات والاعتقالات وحملات التغيبب والتعذيب ضد الصحفيين والناشطين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي”.

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