حقوق الإنسان في العراق:أكثر من 75 مصاب اليوم في الناصرية باستخدام الرصاص الحي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، عن سقوط عدد من الشهداء وإصابة العشرات من المتظاهرين في ذي قار بسبب استخدام القوة المفرطة تجاههم.

وقال البياتي في حديث صحفي، إن “العشرات من المتظاهرين سقطوا نتيجة استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم منذ أمس ولغاية اليوم”.

وأضاف، أن “متظاهري الناصرية توجهوا إلى جسر النصر في مدينة الناصرية بعد سقوط 3 شهداء منهم ليلة أمس”، مبيناً أن “المحتجين أقدموا على غلق الجسر، وبعدها بدأت القوات الامنية باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في محاولة لها لإعادة فتح جسر النصر”.

وأوضح البياتي، انه “بحسب الارقام الواردة إلينا، هنالك عشرات الاصابات المسجلة في مستشفيي الحسين العام ومستشفى الحبوبي”، مشيراً إلى أن “المفوضية وردت إليها أنباء تفيد بتوجه القوات الامنية إلى ساحة الحبوبي لفض التظاهرات، فيما توجه المتظاهرون الى غلق جسر القيثارة”.

وكان مصدر أمني في محافظة ذي قار، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن بنقل العشرات من المصابين إلى المفرزة الطبية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.