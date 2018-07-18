حقوق الإنسان: قطع خدمة الانترنت “انتهاكا” للحريات

بغداد/شبكة أخبار العراق- عدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الأربعاء، قطع خدمة الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي “انتهاكا” للحريات، داعيا هيئة الإعلام والاتصالات إلى إعادة النظر بقرار قطع الخدمة.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “قطع خدمة الانترنت بكل جوانبه وبرامجه انتهاك لحريات الإنسان”، مشيرا إلى أن “قضية الانترنيت تعتبر من المرتكزات الأساسية بالنسبة للمواطن كونه يدخل ضمن عمله اليومي”.وأضاف الغراوي، أن “قطع الانترنت إثر بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية وقد عرض البلد لخسائر كبيرة”، مشيرا إلى أن “الحفاظ على الامن يتوجب من الحكومة الحكومة اتخاذ اجراءات احترازية وأن يكون القطع جزئيا ولايشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي”.واشار الغراوي الى أن “القطع الشامل أضر بالمؤسسات الحكومية والإعلامية كون اغلب المؤسسات الإعلامية تعتمد بشكل كامل على الانترنت”، داعيا هيئة الإعلام والاتصالات إلى “إعادة النظر بشأن قطع خدمة الانترنت وحجب جميع برامج التواصل الاجتماعي.