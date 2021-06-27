حقوق الإنسان: مليون وستمائة الف ناخب ممنوعون من المشاركة بالانتخابات داخل العراق

حقوق الإنسان: مليون وستمائة الف ناخب ممنوعون من المشاركة بالانتخابات داخل العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد، أن مليون وستمائة الف ناخب عراقي ممنوعون من المشاركة بالانتخابات العامة المقبلة.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن “حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب”، مبيناً أن “مليون وخمسمائة الف ناخب من مواليد 2001 و2002 و2003 لن يستطيعو المشاركة بالانتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم حتى الآن في سجل الناخبين وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية او بطاقات قصيرة الامد“.وطالب الغراوي، مفوضية الانتخابات “باتخاذ اجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدهم بالبطاقة القصيرة الامد وادراجهم في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقهم الدستوري بالانتخاب“.

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