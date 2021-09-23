حقوق الإنسان: (3) ملايين بطاقة بايومترية غير مستلمة من قبل الناخبين

حقوق الإنسان: (3) ملايين بطاقة بايومترية غير مستلمة من قبل الناخبين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، الخميس، ان هنالك اكثر 3 ملايين بطاقة بايومترية غير مستلمة من قبل الناخبين لغاية الان.وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في حديث صحفي: ان “هنالك اكثر من ثلاث ملايين بطاقة ناخبين بايومترية لازالت موجودة في مراكز تسجيل المفوضية البالغ عددها ١٠٧٩ مركزا والمنتشرة في عموم مناطق العراق”.وأضاف، أن “هذا العدد من البطاقات كبير جدا في حين لم يتبق سوى عشرين يوما للتصويت في العاشر من تشرين الثاني المقبل”.وطالب الرديني، الحكومة والمفوضية والمرشحين والاعلام ومنظمات المجتمع المدني  بـ”تكثيف الجهود حول موضوع استلام الناخبين لبطاقاتهم البايومترية، لرفع نسبة المشاركين والتصويت في الانتخابات المقبلة”.

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