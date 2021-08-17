حقوق الإنسان: 600 موظف بلا رواتب جراء قرار خاطىء لرئاسة البرلمان

حقوق الإنسان: 600 موظف بلا رواتب جراء قرار خاطىء لرئاسة البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن تسبب قرار لرئاسة البرلمان بحرمان 600 موظف من رواتبهم.وقال الناطق باسم المفوضية، علي البياتي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “مجلس المفوضين الحالي قد أوقف المهام الادارية والقانونية استجابة لكتاب رئاسة البرلمان الأخير باعتبار أنَّ الصلاحيات القانونية والإدارية لمجلس المفوضين الحالي قد انتهت حسب قانون المفوضية بسبب إكمال الأربع سنوات من عمر المجلس الحالي”.ونبه إلى، أن “تأخر البرلمان بتشكيل مجلس المفوضين الجديد- الذي يبدو أنه لن يتحقق قبل أشهر في الأقل بسبب عدم انعقاد الجلسات في البرلمان وتأخر تشكيل لجنة الخبراء- أدى إلى غياب الجهة القانونية التي تدير المفوضية وتشرف على أعمالها”.وبين، أن “حتى موضوع صرف رواتب الموظفين في المفوضية متوقف هذا الشهر ومن المحتمل لأشهر أخرى بسبب الموضوع نفسه”.وناشد البياتي، الرئاسات الثلاث بـ”التدخل من أجل إيجاد آلية قانونية لإدارة المفوضية بشكل مؤقت لحين تشكيل المجلس الجديد”، مبينا أن “600 من موظفي المفوضية قد حُرموا من رواتبهم عقب كتاب رئاسة مجلس النواب الذي سحب صلاحيات مجلس المفوضين الحالي”.

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