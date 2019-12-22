حقوق الإنسان:29 حالة اغتيال نفذت ضد النشطاء المدنيين من قبل ميليشيات الحشد

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، الاحد (22 كانون الأول 2019)، عن عدد حالات الاغتيال التي طالت الناشطين منذ انطلاق التظاهرات من مطلع أكتوبر الماضي، ولغاية اليوم.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إن “29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من قبل ميليشيات الحشد”، مشيراً الى أن “ثلاث محاولات اغتيال غير ناجحة”.

وأضاف، أن “26 حالة اغتيال وقعت ضد ناشطين، وثلاث محاولات غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة”.

ولفت الى أن “السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة”.

وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية، قد وجهت، السبت (21 كانون الأول 2019)، تنبيهاً بشأن “الأزمة الحالية” التي يعيشها العراق، محذرةً من أن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً بالشأن العراقي.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في تغريدة على منصة “تويتر”، إن “العراق الحالي ، يمر بظرف حساس ذاهب للتقسيم ،اذا استمرت سياسة الصهر العرقي، والطائفي، والفساد المالي، ومسلسل الاغتيالات وجرائم الخطف والاغتيال”.

وأضاف، أن “الغريب في الامر أن السلطة الحاكمة لا يعلم لحد الان بان المجتمع الدولي سيتدخل قريبا الى الشأن العراقي ، ننصحكم بحل المشكلة داخل العراق”.