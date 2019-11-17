حقوق الإنسان:50 شهيدا في ذي قار منذ 1 تشرين الأول

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في مفوضية حقوق الانسان، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، عن حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ انطلاق التظاهرات في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، إن “عدد الشهداء منذ انطلاق التظاهرات في محافظة ذي قار ولغاية الان، وصل الى 50 شهيدا”.

وأضاف، أن “الإحصائية في الناصرية هي منذ انطلاق التظاهرات في 1 تشرين الأول ولغاية اليوم”.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.