حقوق الإنسان:644 حالة إنتحار خلال عام 2020 بسبب الفقر وإنتهاك حقوق الإنسان

حقوق الإنسان:644 حالة إنتحار خلال عام 2020 بسبب الفقر وإنتهاك حقوق الإنسان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية أشرت ارتفاع حالات الانتحار في عموم محافظات العراق لعام 2020 بلغت (644) حالة، لافتا الى ان محافظة بغداد تصدرت المشهد.واوضح الغراوي في بيان ، انه “من خلال ماتم تسجيله ايضا فئة الذكور، حيث بلغت اعدادهم (368) والاناث (276) حالة انتحار “.واضاف عضو مجلس المفوضية ان “(159) حالة منها كانت بواسطة اطلاق النار من اسلحة قريبة و(319) حالة بواسطة الشنق باستخدام الحبال و(6 )حالات تمثلت بالسقوط من اماكن مرتفعة و (122) حالة باستخدام الحرق بالنار و(20) حالة باستخدام المواد السامة الخطرة و(3) حالات تمثلت بقطع الوريد و(8)حالات عن الطريق الغرق و(2) حالة بواسطة الصعق بالكهرباء”.وعن دوافع الانتحار بين الغراوي انها “تنوعت بين الاسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية،اضافة لعامل الفقر وتداعيات الحروب وتدهور واقع حقوق الانسان”، مطالبا الحكومة “بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم  لدرء خطر الانتحار”.

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