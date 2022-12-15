حقوق الانسان شعارات بلا تطبيق !

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البنك المركزي:ستنهار العملة الوطنية في حال إغلاق نافذة بيع العملة وارتفاع أسعار صرف الدولار طبيعي جداً!
السوداني يؤكد على تعزيز المصالح المشتركة بين العراق والنرويج
رشيد:العراق يتطلّع لبناء أفضل علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي
صالح:ارتفاع أسعار صرف الدولار “ظاهرة وقتية”
عراق الطوائف هو قبر مفتوح
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البنك المركزي:ستنهار العملة الوطنية في حال إغلاق نافذة بيع العملة وارتفاع أسعار صرف الدولار طبيعي جداً!
صالح:ارتفاع أسعار صرف الدولار “ظاهرة وقتية”
نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني بشأن إرساله 400 مليار دينار للإقليم خلافا للقانون
نائب:نافذة بيع العملة بؤرة الفساد وارتفاع سعر صرف الدولار
صالح:52.4 مليار دولار إجمالي التعويضات المسددة للكويت
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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- متابعات خاصة
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني
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- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
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- اذاعة INN