حكم الأقوياء على الضعفاء..الإقليم لبغداد:دفع 24 مليار دولار مقابل التزامنا بإرسال إيراد 250 ألف برميل يوميا!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، السبت (21 أيلول 2019) كواليس الاجتماعات والمفاوضات الأخيرة التي جرت بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن إنهاء الخلافات العالقة.

وأضاف، أن “حكومة كردستان أكدت انها مديونة بمبلغ 24 مليار دولار للشركات النفطية نتيجة قطع موازنة أعوام 2014 و2015 و2016 و2017 في عهد حكومتي المالكي والعبادي”.

وأشار إلى أن “كردستان أكدت بأن هذه المبالغ يجب ان تتحملها بغداد لأنها جاءت نتيجة اضطرار الاقليم للتعاقد مع تلك الشركات من أجل دفع رواتب موظفيه”.

ولفت إلى أن “هنالك تقدماً كبيراً في المفاوضات وتعهد وفد الحكومة الاتحادية الذي زار أربيل برئاسة فالح الفياض وعضوية مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي مؤخرا بطرح الموضوع على مجلس الوزراء وهنالك احتمالية لتسديد المبلغ على شكل دفعات وبالمقابل تعهدت حكومة الاقليم بإرسال النفط بشكل فوري ويومي”.