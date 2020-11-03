حكم القوي على الضعيف..حزب بارزاني :لن نشارك في انتخابات كركوك إلا بعد عودتها لكردستان!!!

حكم القوي على الضعيف..حزب بارزاني :لن نشارك في انتخابات كركوك إلا بعد عودتها لكردستان!!!
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 أربيل /شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال،الثلاثاء، أن موضوع مشاركة حزبه في الانتخابات البرلمانية بمحافظة كركوك ما زال سابق لاوانه.وقال كمال في حديث صحفي،  إن “موضوع مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات المقبلة بمحافظة كركوك، مايزال مبكرا وننتظر تسوية الأوضاع السياسية والأمنية والإدارية في محافظة كركوك بين بغداد وأربيل ليستنى لنا العودة للمحافظة”.وأضاف أن”إجراء الانتخابات في كركوك في الوضع الحالي دون تسوية الأوضاع سيخرج بنتائج غير حقيقية بسبب سيطرة المجاميع المسلحة على المدينة وتحكمهم بالقرار الأمني والإداري وجميع المؤسسات”.وأشار إلى أن “الخطوة الأولى لضمان إجراء انتخابات نزيهة وعادلة هي تسوية الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها وإخراج الجماعات المسلحة كما حدث في سنجار وذلك لضمان عودة الحزب الديمقراطي والمشاركة بالانتخابات”.وقسم قانون الانتخابات الجديد العراق، إلى 83 دائرة انتخابية، يفوز من الدائرة الواحدة 3 أشخاص بثلاثة مقاعد نيابية، ممثلاً عن كل دائرة، بالاضافة إلى مقعد كوتا النساء.وحسم مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي، بعد التصويت على دوائر محافظة كركوك، بعد تمرير الدوائر الانتخابية لـ 18 محافظة.

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