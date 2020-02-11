حكم عراقي يشارك في أولمبياد طوكيو 2020

حكم عراقي يشارك في أولمبياد طوكيو 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة، اناطة مهمة قيادة عدد من المباريات في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 الى الحكم العراقي احمد علي.وقال علي في تصريح  صحفي، إن “الاتحاد الدولي للعبة، اسند الي مهمة قيادة عدد من مباريات لعبة كرة السلة في أولمبياد طوكيو 2020 والمقرر اقامتها في الصيف المقبل”.وأوضح بالقول، “اشعر بالفخر من هذه المهمة، وأتمنى ان امثل العراق خير تمثيل في المحفل الدولي الأهم والذي سيجذب جميع انظار العالم”.تجدر الإشارة الى ان أولمبياد طوكيو مهددة بالتأجيل ايضاً في حال استمر خطر مرض “كورونا”.

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