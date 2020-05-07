حكومة الإرادة الخارجية تنال “المباركة الإيرانية الأمريكية”

حكومة الإرادة الخارجية تنال “المباركة الإيرانية الأمريكية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بارك السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، الخميس، لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي منح الثقة لحكومته.وقال مسجدي في تغريدة له على تويتر، “مبروك للسيد مصطفى الكاظمي ووزرائه، مبروك للبرلمان العراقي للتصویت علی منحه الثقة لأغلبیة الحکومة”.واضاف، “اتمنى للحكومة التوفيق واتمنى السعادة للشعبين الايراني والعراقي”. كما أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بياناً بشأن منح الثقة لحكومة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما أبدت استعدادها للمساعدة.وذكر مكتب المتحدث الرسمي، باسم السفارة، في بيان، أن “سفارة الولايات المتحدة في بغداد تهنئ الشعب العراقي على نجاحه بتشكيل الحكومة”.وأضاف، أن “بعثة الولايات المتحدة في العراق، تهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب العراقي التي عُقدت في ٦ أيار”.وأكمل: “نُقدم دعمنا إلى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة”.وأردف: “ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمُتمثل بتنفيذ الإصلاحات المُلحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي”، مبينا أن “الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية، يهدف إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأمريكية العراقية لكلا البلدين”.وتابع: “لقد أستبشرنا خيراً بوعد رئيس الوزراء الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق. نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه”.وكان مجلس النواب قد صوت، في وقت سابق من الخميس، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي ادت اليمين الدستورية ايذانا ببدء مهامها رسمياً.

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