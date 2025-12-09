حكومة الإطار”الجهادية” تحذف أسم حزب الله اللبناني والحوثيين من قوائم الإرهاب

آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، تعديل قائمتها الرسمية لتجميد الأصول المالية، شملت إزالة حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي من القائمة، بعد مراجعة القرار السابق.وأدناه نص القرار…

