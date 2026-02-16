حكومة الإطار: نرفض استهداف إيران الحبيبة من قبل أمريكا وإسرائيل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية، امس الأحد، رفض العراق استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد إيران الحبيبة. وذكر بيان للوزارة ، ان “وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية  الإيراني الأصل محمد بحر العلوم وخلال مشاركته في احتفال الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران، أكد أن العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد أي دولة في المنطقة والعالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.وأضاف أن ” السفير نقل تهنئة حكومة العراق وشعبه إلى حكومة وشعب إيران مستذكراً الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والقائمة على الجوار الجغرافي، والوشائج الدينية والثقافية والاجتماعية الممتدة عبر عهود من التواصل والتعاون، وما شهدته من زخم كبير في الآونة الأخيرة”.وشدد على “رفض الاعتداءات العسكرية التي يرتكبها “الكيان الصهيوني” وأن التصعيد العسكري يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم في المنطقة، الأمر الذي يجعل الحوار والتفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة”.

