حكومة الإقليم:حصتنا من الموازنة 13.9 % في الموازنة العامة دون ان نسلم بغداد دولارا واحد من إيراداتنا المالية

حكومة الإقليم:حصتنا من الموازنة 13.9 % في الموازنة العامة دون ان نسلم بغداد دولارا واحد من إيراداتنا المالية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان فارس عيسى،اليوم السبت، إنه “من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة حصة كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023”.وبين أن “وفد الإقليم سيزور بغداد هذا الأسبوع للاجتماع مع وزير المالية الاتحادي ومناقشة حصة الإقليم والتي هي وحسب بيانات وزارة التخطيط تمثل 13,9% دون ان نسلم بغداد دولارا واحدا من إيراداتنا المالية عن بيع النفط والغاز وإيرادات المنافذ وغيرها، وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة في طور الدراسة والإعداد الآن  من قبل وزارة المالية الاتحادية، وبعد الانتهاء منها سيتم إحالتها إلى المجلس الاقتصادي الوزاري، وبعد دراستها يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس النواب”.

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