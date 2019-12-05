حكومة الإقليم:سنزيد من الإيرادات المالية للحكومة

حكومة الإقليم:سنزيد من الإيرادات المالية للحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد سكرتير مجلس وزراء اقليم كردستان امانج رحيم يوم الخميس ان الاقليم سيسهم في رفع الايرادات المالية للعراق وفق الاتفاق الذي توصل اليه مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط.وقال رحيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير المالية آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم اوميد صباح ان الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 لا تزال في طور التشريع  ،واضاف ان اقليم كردستان سيسهم في زيادة الايرادات المالية للعراق وفق الاتفاق الذي توصلنا اليه مع بغداد، مؤكدا ان الاتفاق الاخير يصب في مصلحة الجانبين.واردف رحيك بالقول ان “العراق اقترض 62 مليار دولار وجزء من تلك الديون لا علاقة له باقليم كوردستان”.واشار الى ان الاقليم سيزود بغداد بمعلومات حول ديون اقليم كوردستان، مشيرا الى ان ديون الاقليم سيتم تثبيتها في الموازنة المالية للعام المقبل.وتابع رحيم ان هناك تفهما بين اربيل وبغداد حول الديون.

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