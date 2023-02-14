حكومة الإقليم:مباحثات وفدنا في بغداد جيدة

حكومة الإقليم:مباحثات وفدنا في بغداد جيدة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال عادل للموقع الرسمي لحكومة الإقليم،اليوم الثلاثاء، إن “وفد حكومة إقليم كوردستان عقد يوم أمس واليوم ثلاثة اجتماعات مهمة، أولها مع وزارة النفط العراقية وجرى فيه بحث المبادئ الرئيسية بالنسبة لقانون النفط والغاز، إذ عرض الوفد المفاوض وجهات نظر حكومة إقليم كوردستان إزاء مشروع القانون، وبعد ذلك تمت مناقشة تلك المبادئ التي ستدرج وتضمّن في قانون النفط العراقي”.وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان: “واليوم، عقد وفد حكومة إقليم كوردستان اجتماعاً مع الجهات المعنية لصياغة النقاط الأخيرة فيما يتعلق بالموازنة العراقية الاتحادية لسنة 2023، إذ أجرينا مناقشات بشأن المحاور الرئيسية، وكان هناك تفاهم مشترك بهذا الصدد، وبعد ذلك تناقشنا حول النقاط التي يتعين إدراجها ضمن الموازنة”.وأشار عادل إلى “وفد حكومة إقليم كوردستان زار امس، هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية العراقية لبحث رفع مستوى التنسيق بين الجانبين بخصوص التعرفة الكمركية وتعزيز التعاون بين الجانبين، وقد حققت الاجتماعات نتائج جيدة، لكننا مرة أخرى ما زلنا ننتظر ما يخص النقاط المختلف عليها الآن، بهدف مناقشتها والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها”.وأعلن الوفد الحكومي الكوردي في وقت سابق من اليوم، عودته إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما حدد الأسبوع المقبل موعداً لإجراء جولة مفاوضات جديدة في بغداد.وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، في منشور : “بعد زيارة رسمية لبغداد وإجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، عدنا لأربيل”.وأضاف صباح، أن “من المقرر أن يعاود الوفد زيارته إلى بغداد في الأسبوع المقبل لاتمام المباحثات”.

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