حكومة الإقليم:مستعدون لمنع التعامل بالدولار في التعاملات التجارية إذا طلب البنك المركزي ذلك

حكومة الإقليم:مستعدون لمنع التعامل بالدولار في التعاملات التجارية إذا طلب البنك المركزي ذلك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير التجارة في حكومة كردستان كمال مسلم، الأثنين، على اعتماد الإقليم الدينار العراقي فقط في التعاملات على مستوى المنافذ الحدودية والمطارات، وقال إنّ إجراءات منع تداول الدولار ستشمل سوق العقارات وتجارة السيارات والأنشطة الأخرى خلال العام المقبل، في حال صدر قرار بذلك من البنك المركزي العراقي.وسبق للبنك المركزي العراقي حصر جميع التعاملات المحلية بالدينار العراقي، وأطلقت بعدها وزارة الداخلية حملة لمنع التعامل بالدولار في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أن عقوبة المخالف تصل إلى السجن لمدة 5 أعوام. واضاف مسلم ، ملتزمون بكافة التعليمات والقرارات الخاصة بتثبيت سعر صرف الدولار وزيادة قيمة الدينار العراقي، حيث أننا نتعامل بالدينار العراقي حصراً على مستوى المنافذ الحدودية والمطارات.وعلى مستوى السوق أيضاً سنلتزم بفرض التعامل بالدينار في حال صدر قرار من البنك المركزي يوجب التعامل به في جميع معاملات السوق مثل بيع وشراء السلع والمنازل والسيارات في إقليم كردستان.

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