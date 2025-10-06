حكومة الإقليم تعلن استعدادها لتسليم بغداد 120 مليار دينار شهريا مقابل تزويد الإقليم بـ(1) تريليون و800 مليار دينار شهريا!!

يذكر ان إيرادات الإقليم غير النفطية تصل الى 2 تريليون دينار شهريا وتعطي للحكومة الاتحادية 120 مليار دينار والاخيرة تمنحها رواتب تصل الى 1 تريليون و800 مليار دينار شهريا بسبب حكم القوي على الضعيف!!.