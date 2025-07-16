حكومة الإقليم تعلن التزامها (الواحد بعد المئة) لتنفيذ مطالب بغداد بشأن النفط والإيرادات غير النفطية!

حكومة الإقليم تعلن التزامها (الواحد بعد المئة) لتنفيذ مطالب بغداد بشأن النفط والإيرادات غير النفطية!
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  بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (16 تموز 2025)، عن مصادقتها على تفاهم جديد مع الحكومة الاتحادية بخصوص رواتب الموظفين.وذكرت الحكومة في بيان ، أن “رئيس الوزراء مسرور بارزاني ترأس اجتماعًا لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء ، بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني”.وأدان مجلس الوزراء خلال الاجتماع وحسب البيان بشدة “الهجمات الإرهابية على إقليم كردستان، وخاصةً حقول النفط، والتي ألحقت أضرارًا مادية جسيمة بعملية إنتاج النفط، وتهدف هذه الهجمات إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية والطاقة”.ودعا مجلس الوزراء “الحكومة الاتحادية إلى القيام بواجبها في وقف هذه الهجمات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخربين”.وأضاف البيان أن “مجلس الوزراء ناقش موضوع الاجتماع، الذي خُصص لمناقشة الوضع المالي لإقليم كردستان، ومسار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب ومستحقات موظفي الإقليم”.وأشار البيان الى أن “رئيس الوزراء ونائبه ناقشا التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في بغداد أمس بشأن توفير مستحقات والتزامات إقليم كردستان المالية”، مبينا، أنه “بعد المباحثات والتبادلات، رحّب مجلس الوزراء بالاتفاق، وقرر تنفيذ بنوده، والتي من المقرر أن تُرسل الحكومة الاتحادية رواتب ومستحقات إقليم كردستان المالية”.يذكر ان حكومة الاقليم تعلن عن التزماها بتفيذ مطالب بغداد بشأن النفط والإيرادات غير النفطية وبعدها تتخلى عن ذلك وهكذا!!.

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