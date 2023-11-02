حكومة الإقليم تعلن عن تسلمها (200) مليار دينار من بغداد لدفع رواتب موظفيها

حكومة الإقليم تعلن عن تسلمها (200) مليار دينار من بغداد لدفع رواتب موظفيها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، الخميس، تسلم 200 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”المبلغ تم تحويله على الحساب المصرفي للوزارة من قبل مصرف الرافدين”.وأضافت الوزارة انه “سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب ابتداء من يوم السبت الموافق 4 تشرين الثاني الجاري وينتهي في يوم الخميس الموافق 9 من نفس الشهر”.وأشارت إلى، ان “هذه الرواتب يتم توزيعها بالمبلغ المرسل إضافة الى الإيرادات الداخلية”.

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