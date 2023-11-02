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- شبكة اخبار العراق
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المالية النيابية:مافيا الأحزاب الشيعية المتنفذة تتلاعب بسعر صرف الدولار لصالح إيران وجيوبهم
تحالف الانبار:حزب الحلبوسي يمنع وضع اللوحات الانتخابية وصور مرشحي التحالف في الرمادي
مصدر مطلع:لقاءات سرية بين السفيرة الامريكية وعدد من زعماء الطبقة السياسية بشان دعوة المتخلفين لغلق السفارة
مصدر حكومي: تأجيل إنعقاد مؤتمر بغداد الثالث إلى إشعار آخر
لجنة حكومية تقترح شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين
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- عربية ودولية
المقاتلون الفلسطينيون يكثفون هجماتهم على الجيش الإسرائيلي في غزة
مغادرة عشرات الأجانب والجرحى الفلسطينيين غزة باتجاه مصر
السودان ..تمدد القتال بين الجيش وميليشيا الرد السريع إلى حقول النفط في دارفور
روسيا: اعتقال (60) شخصا خلال اقتحامهم مطار داغستان
أكثر من (8) آلاف شهيد نصفهم من الأطفال في غزة جراء القصف الإسرائيلي
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المالية النيابية:مافيا الأحزاب الشيعية المتنفذة تتلاعب بسعر صرف الدولار لصالح إيران وجيوبهم
حكومة الإقليم تعلن عن تسلمها (200) مليار دينار من بغداد لدفع رواتب موظفيها
اليوم..سعر صرف الدولار=163250 ديناراً
كوريا الجنوبية:العراق بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط لبلادنا
وزارة النفط:أكثر من (9) مليارات دينار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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نائب:رئيس الحكومة ووزير الخارجية لايحترمان سيادة العراق ولا قرارات المحكمة الاتحادية
السوداني لوزير إيراني ..”إحنة بخدمتكم”
الشباب النيابية:زيادة البطالة في العراق بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية
المحكمة الجنائية:جرائم الحرب والإبادة الجماعية والإنسانية لاتشمل ما حصل بالعراق بعد 2003!!
الأعرجي يسأل وزير الخارجية..ما هي أسباب عدم التصويت على وقف إطلاق النار في غزة؟
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- اذاعة INN