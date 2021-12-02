حكومة الإقليم تعلن عن عودة الوجبة/6 من المهاجرين الكرد إلى أربيل

أربيل/ شبكة أخبار العراق- قالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان، الخميس، إن موعد عودة الوجبة السادسة من المهاجرين الكرد العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى الإقليم تصل اليوم .وقالت الدائرة في بيان ، إنه “من المقرر ان تصل اليوم الخميس الوجبة السادسة من المهاجرين، من الذين سجلوا أسماءهم للعودة إلى ديارهم طواعية”، مضيفة أنه “ستصل الوجبة السادسة إلى مطار أربيل الدولي عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد”.وأشارت إلى أن “الوجبة السادسة تضم 430 مهاجراً، بينهم عدد من الأطفال، وستنطلق من مطار مينسك صوب مطار أربيل”، .هذا وبلغ عدد العائدين من المهاجرين الكرد طوعًا إلى إقليم كردستان 1872 مهاجرا، من أصل 7 آلاف لاجئ كردي اعلنت بيلاروسيا عن تواجدهم على حدودها مع بولندا.