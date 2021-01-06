حكومة الإقليم تقرر قطع رواتب 13 ألفاً من ذوي الشهداء الأكراد لعدم شمولهم بالضوابط

حكومة الإقليم تقرر قطع رواتب 13 ألفاً من ذوي الشهداء الأكراد لعدم شمولهم بالضوابط
آخر تحديث:

أربيل/شبكة أخبار العراق- قررت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إيقاف رواتب 13 ألفاً من ذوي الشهداء والمؤنفلين بسبب عدم توفر الشروط.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام رقم 4 لسنة 2020 والمتعلق بقانون الاصلاحات في رواتب الموظفين والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كردستان – العراق، وفيما يتعلق بنظام رقم 9 المختص بتحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء وضحايا الانفال في اقليم كردستان للعام 2020، وبقرار وزاري من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، قررت الوزارة اليوم  6/1/2021 قطع منح 13،282 شخصا لم تتوفر فيهم الشروط القانونية”.وأضافت، “يعتبر القرار ساري المفعول من تاريخ 1/1/2021”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *