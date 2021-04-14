حكومة الإقليم تنفي استهداف مركزاً للموساد في أربيل

حكومة الإقليم تنفي استهداف مركزاً للموساد في أربيل
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أصدرت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، توضيحا بخصوص استهداف “مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية بالإقليم.وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتیار عادل، في بيان ، إن “مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف “مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه”.وأضاف عادل: “إذ نؤكد بأن هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً، وإن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه، وأن غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية”.وأفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر غير رسمية بأن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق.

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