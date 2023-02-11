حكومة الإقليم تنفي بيع النفط إلى إسرئيل

حكومة الإقليم تنفي بيع النفط إلى إسرئيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، الأنباء التي أثارتها بعض وسائل الإعلام العراقية حول بيع وتهريب النفط من إقليم كوردستان الى إسرائيل.وأبدت الوزارة في بيان لها،  رفضها بشدة هذه “الشائعات المضللة” التي اعتبرتها “محاولة من قبل الأعداء لتقويض الاستقرار والإتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.يذكر انه ولأكثر من مرة ادعت جهات سياسية عراقية، ان نفط اقليم كوردستان يتم بيعه أو تهريبه الى اسرائيل، رغم عدم وجود ادلة حقيقة على هذه المزاعم.وأضافت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان أن “جميع هذه التصريحات والشائعات لا أساس ولا حقيقة لها، في وقت أن حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية مشغولتان بحل المشاكل العالقة”، عادة تلك الشائعات “تهدف إلى نسف وتفويت الفرصة الذهبية التي أتيحت بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لحل المشاكل العالقة”.وأكدت وزارة الثروات الطبيعية في بيانها أن “نفط إقليم كوردستان يتم تصديره بالكامل عبر خط الأنابيب وتحت رقابة شركة ديلويت الدولية المحايدة”، مشددة على أنها تحترم الدستور والقوانين الاتحادية العراقية.وسبق ان اتهم عضو مجلس النواب العراقي عن الاطار التنسيقي عدي عواد، إقليم كوردستان ببيع النفط إلى إسرائيل.كما اتهم النائب عن الاطار التنسيقي فالح الخزعلي، حكومة إقليم كردستان ببيع النفط لإسرائيل وباسعار دون السعر العالمي بنحو 11 دولاراً، حسب زعمه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *