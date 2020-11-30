حكومة الإقليم :ستوزع الرواتب على موظفيها

حكومة الإقليم :ستوزع الرواتب على موظفيها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب عن الاتحاد الوطني، شيروان ميرزا، اليوم الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، عدم وجود أي مؤشر حتى الآن على إرسال بغداد مبلغ 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان.وقال ميرزا في حديث  صحفي، إن “الحكومة الاتحادية بعد تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز، كانت تنتظر من حكومة الإقليم إرسال وفد إلى بغداد، لغرض التباحث والتفاوض، لكن ذلك لم يحدث”.وأضاف، أن “المؤشرات المتوفرة تدل على أنه لا يوجد إرسال للمبالغ خلال الأسبوع الحالي، إلا إذا حدثت مفاوضات جديدة بين الحكومتين”.وبدوره، كشف مصدر حكومي، أن “حكومة الإقليم في حال أرسلت الحكومة الاتحادية مبلغ 320 مليار كما هو متوقع الأسبوع المقبل، فستقوم بتوزيع الرواتب فورا وبنسبة استقطاع 18%”.وأضاف المصدر : “في حال لم يتم إرسال المبالغ من قبل بغداد، فإن حكومة الإقليم ستعتمد على عائداتها المالية المتوفرة، وستوزع الرواتب وفقاً لنظام استقطاع يصل لنسبة 40%”.وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، قد صرح، أن حكومته ستقوم بتوزيع رواتب موظفيها خلال الأيام المقبلة، سواء قامت بغداد بإرسال الأموال أو لم تقم بتلك الخطوة.

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