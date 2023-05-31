حكومة الإقليم سرقت رواتب موظفيها وتطالب المركز بصرف1.2 تريليون دينار لصرفها!!

حكومة الإقليم سرقت رواتب موظفيها وتطالب المركز بصرف1.2 تريليون دينار لصرفها!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في حزب بارزاني نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبدالله ، اللجنة المالية بمناقلة 1.2 تريليون دينار لإعادة رواتب موظفي كردستان المدخرة من قبل  حكومة الإقليم ، يذكر أن حكومة المركز لا علاقة لها بذلك ،بل أكد نواب حزب طالباني والجيل الجديد والتغيير بأن حكومة البارزاني سرقت رواتب موظفي الإقليم  تحت عنوان “الادخار”.

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