حكومة الإقليم: لن نحترم حكومة المركز ولا المحكمة الاتحادية

حكومة الإقليم: لن نحترم حكومة المركز ولا المحكمة الاتحادية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعلن إقليم كردستان، الثلاثاء، بانه لن يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم.وقال مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان لشؤون الطاقة ريبوار خنسي، لإذاعة صوت أميركا، ان “الحكومة العراقية لن تستطيع تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط و الغاز في إقليم كردستان”.واكد خنسي، ان “الإقليم لن يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم، لأنه بالضد من الدستور”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في الخامس عشر من شباط الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وذكرت المحكمة آنذاك، في بيان أن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

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