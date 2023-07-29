حكومة البارزاني:السوداني وافق على تمويل رواتب الإقليم

حكومة البارزاني:السوداني وافق على تمويل رواتب الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، السبت، عن توصل وفد إقليم كردستان لاتفاق مع الحكومة الاتحادية.وقال عيسى في حديث صحفي: إن “المباحثات بين الحكومتين إيجابية وتم حل جميع الإشكاليات التي لدى الحكومة الاتحادية بشأن مستحقات الإقليم للسنة الحالية”.وأضاف أن “الحكومة الاتحادية وافقت على تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وحل جميع إشكاليات الموازنة، وبقيت أشياء بسيطة تخص الاختلاف على جزئيات محددة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *