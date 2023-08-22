حكومة البارزاني:تخصيصات الإقليم ليست هبة من الحكومة الإطارية

حكومة البارزاني:تخصيصات الإقليم ليست هبة من الحكومة الإطارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، اليوم ، وصول رواتب موظفي كردستان والتخصيصات المالية للإقليم قبل انتهاء الأسبوع الجاري، فيما وصف تخصيصات الإقليم بأنها “ليست هبة من بغداد” بل حق من حقوقه.هورماني وفي أول تصريح لوسيلة إعلام عربية، قال: إنه “نتوقع إرسال مخصصات إقليم كردستان من الموازنة لدفع رواتب الموظفين خلال هذا الأسبوع أو إلى حد 25 من الشهر الحالي الموافق يوم الجمعة”، معللًا ذلك بأنه “الموعد المحدد لإطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية”.وأضاف أن “على بغداد الإلتزام بإرسال ميزانية إقليم كردستان، كون حكومة الإقليم التزمت التزاماً كاملاً بجميع شروط وبنود بغداد فيما يتعلق بالنفط والعائدات الأخرى غير النفطية، وفتحنا كل الأبواب لهم”.وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بإرسال رواتب الموظفين لشهري تموز وآب”، مشدداً على أن “الإقليم لا يجب معاملته كمحافظة، والمخصصات المالية هي حق من حقوق مواطني كردستان وليست هبة أو منحة من بغداد”.

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