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تحالف الفتح يدعو حكومته الإطارية باستخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا بشأن أزمة المياه
تحالف الانبار:الحلبوسي أصبح مرفوضا من الجميع وإقالته قريبة
وزارة الصناعة توقع عقدا مع شركة “زودياك” التركية لإنشاء معملاً جديداً لإنتاج السمنت في الموصل
حكومة البارزاني ترد على الخارجية الأمريكية بشأن خرق حقوق الإنسان في الإقليم
“سومو”:الشركات النفطية الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي
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تحالف الفتح يدعو حكومته الإطارية باستخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا بشأن أزمة المياه
وزارة الصناعة توقع عقدا مع شركة “زودياك” التركية لإنشاء معملاً جديداً لإنتاج السمنت في الموصل
“سومو”:الشركات النفطية الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي
حكومة الإقليم تبلغ الشركات الأجنبية بإيقاف الإنتاج النفطي تنفيذا لقرار المحكمة الفرنسية
اليوم ..سعر صرف الدولار =156000 دينار
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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