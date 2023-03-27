حكومة البارزاني ترد على الخارجية الأمريكية بشأن خرق حقوق الإنسان في الإقليم

حكومة البارزاني ترد على الخارجية الأمريكية بشأن خرق حقوق الإنسان في الإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- شددت حكومة إقليم كردستان العراق، على أنها تفخر بملفها بمجال حرية التعبير، وذلك خلال ردها على ما ورد بشأن الإقليم في تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية لحالة حقوق الإنسان لعام 2022.وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري، إن “إقليم كردستان يفخر بملفه في مجال حرية التعبير، حيث قام الإقليم بخطوات جادة ومهمة في هذا السياق”، مضيفا أن “حكومة الإقليم لا تسمح بالتعذيب سواء داخل السجون أو أثناء التحقيق”.وأشار إلى “ترخيص أكثر من 1259 مؤسسة إعلامية رقمية ومطبوعة، وأكثر من 50 موقعا إلكترونيا وأكثر من 138 محطة إذاعية وأكثر من 958 صحيفة ومجلة و31 قناة فضائية و85 قناة محلية”، مشددا على أن “حكومة إقليم كردستان العراق تفخر بهذا الفضاء الإعلامي”.وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحالة حقوق الإنسان في العام 2022، قد أشار إلى “تضييق الخناق على حرية التعبير والعمل الصحفي” في العراق وإقليم كردستان.وردا على إشارة التقرير إلى “قبول المحاكم العراقية اعترافات انتزعت بالاكراه”، وحول ملف التعذيب، قال زيباري: “لا نسمح بالتعذيب حسب القوانين والإجراءات، سواء داخل السجون أو خلال عمليات التحقيق”.يذكر ان المؤسسات الإعلامية الامريكية قد نشرت وثائق دامغة ضد حكومة البارزاني البوليسية من اعتقال أصحاب الرأي الحر والمناهضين لفساد العائلة البارزانية والوسائل القمعية ضد الاكراد والتي تسببت بهجرة آلاف الشباب الكردي إلى اوروربا جراء القمع المستمر من قبل حكومة مسرور.

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