حكومة البارزاني تمنع دخول وفد منظمة التحالف الدولي لحقوق الإنسان إلى الإقليم

حكومة البارزاني تمنع دخول وفد منظمة التحالف الدولي لحقوق الإنسان إلى الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مدير مكتب منظمة التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومقرها العاصمة الفرنسية باريس محمد الشامي، الاثنين، عن منع السلطات الأمنية الكردية دخول وفدا حقوقيا إلى إقليم كردستان.وقال الشامي في تصريح صحفي، إن “وفدا يمثل منظمة لحقوق الإنسان تعمل في مناطق الصراع الدولية ومسجلة بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، تم منعهم في دخول أراضي إقليم كردستان العراق وتم احتجازهم لساعات في مطار أربيل”.وأضاف أن “الوفد كان في مهمة لاستطلاع أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات التركية ضد المواطنين وقطع الأشجار والخروقات التي تمارس بحق الطبيعة وتهجير السكان”.وأشار الشامي إلى أنه “تم التعامل مع موظفينا بشكل عنجهي وطريقة مهينة لاتنم عن احترام حقوق الإنسان والتعامل مع المنظمات الدولية، وقدمنا شكوى للأمم المتحدة بهذا الخصوص”.ومنذ أكثر من 50 يوما يقوم الجيش التركي بسلسة عمليات عسكرية في شمالي العراق، قام خلالها بتهجير سكان عشرات القرى وقطع الآلاف من الأشجار.

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