حكومة البارزاني تهدد السوداني بالانسحاب من العملية السياسية وهي لا ترسل إيراداتها للخزينة الاتحادية

حكومة البارزاني تهدد السوداني بالانسحاب من العملية السياسية وهي لا ترسل إيراداتها للخزينة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، على تهديد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي بالانسحاب من العملية السياسية في العراق.وقال المندلاوي في حديث صحفي، إن “التهديد حقيقي، وجاء في ظل تنصل وزارة المالية الاتحادية عن الاتفاقات المبرمة، وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية”.وأضاف، أن “التهديد صريح وحقيقي، لآن الطرف الآخر يستغل أزمة الرواتب لأغراض سياسية، ولغرض الضغط على حكومة الإقليم، وجعلها بموقف محرج أمام شعبها”.وأشار المندلاوي إلى أن “الحزب الديمقراطي مازال ملتزما بالشراكة مع الأحزاب السياسية في بغداد، ولكن على الطرف الآخر أن يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية الملزمة للجميع، لآن الإقليم التزم بكل التعليمات ونفذ كل الطلبات التي طلبوها منا”.وهدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، يوم أمس الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، “في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم”.وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم،إن: “العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين”.وأضاف، أنه “اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة”.وأشار إلى، أن “قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب”.وكانت وزارة المالية قد أعلنت، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول من عام 2024.وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية ، فإن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12 لشرائح المتقاعدين وعقود البيشمركة والرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى”.من جهتها، امتنعت حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول، بـ”حجة عدم وصول المبالغ”.يذكر ان حكومة البارزاني  لاتحترم حكومة السوداني ولا إطارها الحاكم لكونهم ضعفاء فهي لا ترسل إيراداتها غير النفطية للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة  وتستمر بتهديدها للحكومة الاتحادية بل لا تحترم حتى قرارات المحكمة الاتحادية رغم ذلك حكومة السوداني تخضع لمطالبها دون ان ترد على تصريحاتها المتكررة. 

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