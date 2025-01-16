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النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
المالية النيابية:نرفض التدخل الأمريكي في شأن الموازنة العراقية
نائب إطاري: السوداني يرفض حل الحشد أو دمج بعض الفصائل الولائية في الجيش
حكومة البارزاني لحكومة السوداني: لن نحترمكم وعليكم تنفيذ مطالبنا وأنتم صاغرون
القضاء يتوعد المعتدين على الكوادر الصحية
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النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
المالية النيابية:نرفض التدخل الأمريكي في شأن الموازنة العراقية
حكومة البارزاني لحكومة السوداني: لن نحترمكم وعليكم تنفيذ مطالبنا وأنتم صاغرون
اليوم.. أسعار صرف الدولار=152000 ديناراً
السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة
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- رياضية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب نادي الشرطة جراء تكريمه لشخصية غير رياضية
اليوم..مواجهة المنتخب العراقي للسيدات مع نظيره التايلاندي ضمن بطولة كأس آسيا لكرة الصالات
اليوم..ثلاثة مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
برشلونة يحصد لقب السوبر
لاعب عراقي سابق :مدرب المنتخب العراقي بحاجة إلى مستشار ميداني
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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منظمة بدر الإيرانية “زعلانة” بتصنيفها بـ” الإرهاب” من قبل فريق ترامب
السيادة العراقية!!..إيران ترفض حل الحشد الشعبي
خبير اقتصادي: حكومة السوداني تدفع رواتب للإقليم أكثر من نسبة حصته المثبتة في الموازنة
حكومة الانبار:السوداني يتبرع بالمال العام إلى حزب الله اللبناني تاركا مدن العراق المدمرة
زعيم إطاري: حل الحشد الشعبي بأمر الإمام خامئني حصراً
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- اذاعة INN