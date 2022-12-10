حكومة السليمانية:حكومة حزب بارزاني تتعمد في عدم منح السليمانية أموال الاعمار

حكومة السليمانية:حكومة حزب بارزاني تتعمد في عدم منح السليمانية أموال الاعمار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان شيخ محمد، السبت، حكومة إقليم كردستان بأنها غير عادلة بتوزيعها الاستحقاقات المالية بين المحافظات، مشيرا الى ان محافظته تعاني من نقص بالسيولة المالية بشكل لا يمكنها من تمويل أيمشاريعها الـ 850 المتوقفة منذ العام 2014 بسبب الأزمة المالية.وقال شيخ محمد في حديثصحفي، إن “الأدارة المالية في حكومة إقليم كردستان غير متحدة ولم تكن عادلة بتوزيعها الاستحقاقات المالية بين محافظاتها الثلاث، الأمـر الـذي أدى إلى نقص السيولة المالية بشكل لم يمكنها من تمويل أيالمشاريع الحكومية المتوقفة منذ العام 2014 بسبب الأزمة المالية، إذ توقف 850 مشروعاً في مجالات الزراعة والصناعة وبناء الجسور في كلمن حلبجية وكرميان ورابرين ومركز السليمانية”. وأضاف، أن “نسبة الواردات الداخلية التي تعطى لأربيل تبلغ 57 ،% وهي أعلى من نسبة السليمانية التي حددت بـ34% فقط، علاوة على قلة واردات منفذ باشماخ الحدودي الذي كان له دور بتمويل المشاريع”.وأشار الى “عدم وجود مصادر أخرى، مثل تنمية الأقاليم التي توقفت في السليمانية منذ العام 2014 ،لهذا يوجد خلاف سياسي بين أربيل والسليمانية، الأمر الذي يؤثر في الحياة اليومية وارتفاع نسبة البطالة مقارنة بأربيل”. 

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