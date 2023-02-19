حكومة السوداني:آلية جديدة ستستهم في استقرار سعر صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، إن نتائج مفاوضات الوفد العراقي مع الإدارة الأميركية في واشنطن تمخضت عنها اتفاقيات كثيرة يتعلق بعضها بالاقتصاد “وستكون آثارها ملموسة في القريب العاجل”.

وقال العوادي، في حديث صحفي، إن “نتائج حوارات الوفد المفاوض العراقي في الولايات المتحدة الأميركية كانت إيجابية جداً وتوصلنا إلى حلول واتفاقات كثيرة مع الجهات الأميركية مثل البنك الفيدرالي والخزانة والخارجية وغيرها”.

وأضاف، أن “آثار الحوار والاتفاقات هذه ستكون ملموسة في القريب العاجل خاصة ما يتعلق بأزمة الدولار وسعر الصرف”.

وأوضح “هناك آلية جديدة ستستهم في استقرار سعر الصرف في الأسواق في قادم الأيام، وبالسعر الرسمي”.