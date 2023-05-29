حكومة السوداني:أمن إيران وحماية مصالحها أسبقية أولى لنا

حكومة السوداني:أمن إيران وحماية مصالحها أسبقية أولى لنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توجه القيادي في منظمة بدر والمرافق السابق للمقبور قاسم سليماني مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي،  الاثنين، إلى طهران على رأس وفد أمني،لإبلاغ إيران بأن أمنكم  أسبقية أولى في البرنامج الحكومي وتمت السيطرة على الحدود التي ينطلق منها “الإرهابين” من جماعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض  لنظام طهران.وجاء في البيان، أن “الزيارة جاءت  لبحث إجراءات تأمين الحدود بين الإقليم وإيران”.

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