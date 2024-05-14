حكومة السوداني الإطارية تصوت على قانون الخدمة والتقاعد لميليشيا الحشد لخدمة إيران

حكومة السوداني الإطارية تصوت على قانون الخدمة والتقاعد لميليشيا الحشد لخدمة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد  لميليشيا الحشد الشعبي. وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، إن “مجلس الوزراء صوت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي”.

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