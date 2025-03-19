حكومة السوداني تتعاقد مع شركة أوكرانية “وهمية” مختصة في الحلاقة النسائية لتشغيل حقل عكاز الغازي

حكومة السوداني تتعاقد مع شركة أوكرانية “وهمية” مختصة في الحلاقة النسائية لتشغيل حقل عكاز الغازي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، الأربعاء، ان عملية تشغيل الغاز العراقي اسند الى شركة اوكرانية فاسدة ووهمية وغير مختصة بهذا المجال” حلاقة نسائية”.وقال الحسيني  في حديث صحفي، ان “الحكومة المركزية تعيش حالة من التخبط والضعف والفساد في ادارة الملف المالي والاقتصادي ويظهر هذا واضحا من خلال اسناء عملية تشغيل حقل عكاز الغازي الذي يعد من اكبر حقول الغاز في العراق الى شركة اوكرانية وهمية وفاسدة وغير مختصة “حلاقة نسائية” وبذلك أضاع العراق فرصة انتاج الغاز السائل جراء تخبط الجهات المعنية”.وأضاف ان “حقول غاز عكاز في قضاء القائم غربي الانبار قادرة على سد حاجة البلد من الغاز السائل وتشغيل محطاته الكهربائية خاصة وان البلد بامس الحاجة الى هذه المادة بعد ان أوقفت أمريكا استيراد الغاز من إيران ، مبينا ان” مجلس النواب في فشل في استجواب وزيري الكهرباء والنفط ومسائلتهما عن الإجراءات المتخذة للتعويض عن الغاز الإيراني “.وفي النهاية اكد الحسيني ان” الحكومة المركزية مطالبة بفسخ عقد الشركة الاستثمارية الأوكرانية بعد الكشف على ان الشركة المعنية وهمية وفاسدة وغير مختصة بهذا المجال “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *